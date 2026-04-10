Los EAU condenan el ataque terrorista contra una base militar en el noreste de Nigeria

ABU DABI, 10 de abril de 2026 (WAM) — Los Emiratos Árabes Unidos han condenado enérgicamente el ataque terrorista contra una base militar en el estado de Borno, en el noreste de Nigeria, que dejó decenas de muertos y heridos entre miembros de las Fuerzas Armadas nigerianas.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores reiteró su firme condena de estos actos delictivos y su rechazo permanente a todas las formas de violencia, extremismo y terrorismo destinadas a socavar la seguridad y la estabilidad.

El Ministerio expresó además sus condolencias y su solidaridad con las familias de las víctimas, así como con el Gobierno y el pueblo de Nigeria por este ataque, y trasladó sus deseos de una pronta recuperación a los heridos.