Los EAU participarán en la 19ª edición de Defence Services Asia en Malasia

KUALA LUMPUR, 13 de abril de 2026 (WAM) — Empresas líderes de defensa y seguridad de los Emiratos Árabes Unidos participarán en la feria Defence Services Asia (DSA 2026), dentro del pabellón emiratí, que se celebrará del 20 al 23 de abril en el Malaysia International Trade and Exhibition Centre (MITEC), en Kuala Lumpur.

El pabellón de los EAU contará con el respaldo del Ministerio de Defensa, el Consejo Tawazun para el Desarrollo del Sector de Defensa y estará organizado por ADNEC Group, empresa de Modon. A lo largo de los cuatro días del evento, recibirá a delegaciones internacionales y responsables del sector.

Durante la feria se celebrarán reuniones de alto nivel con el objetivo de establecer nuevas alianzas entre entidades emiratíes y empresas internacionales de defensa, lo que pone de relieve el papel de DSA 2026 como plataforma de cooperación en los ámbitos de la defensa y la seguridad.

El pabellón incluirá compañías destacadas como EDGE Group, Calidus Group, Resource Industries y ASIS Boats, que presentarán una amplia gama de productos y servicios avanzados, entre ellos sistemas electrónicos de defensa, vehículos blindados, drones, sistemas de defensa aérea, soluciones de comunicación, embarcaciones tipo RIB y tecnologías de formación y simulación.

También participarán Capital Events, filial de gestión de eventos de ADNEC Group, junto con las publicaciones Al Jundi Journal y Nation Shield, medios oficiales del Ministerio de Defensa de los EAU y socios del pabellón.

Capital Events promocionará además los principales eventos de defensa organizados en los EAU, como las ediciones de 2027 de la International Defence Exhibition (IDEX) y la Naval Defence & Maritime Security Exhibition (NAVDEX), así como la próxima International Exhibition for National Security and Resilience (ISNR) 2026 y las ferias Unmanned Systems Exhibition (UMEX) y Simulation and Training Exhibition (SimTEX) de 2028.

El pabellón emiratí servirá como plataforma para que los visitantes interactúen con líderes del sector, conozcan tecnologías avanzadas y exploren oportunidades de colaboración. La participación en DSA 2026 permitirá a las empresas emiratíes mostrar sus últimas innovaciones en el creciente mercado asiático de defensa, reforzando su presencia internacional.

Desde su creación en 1988, DSA se ha consolidado como uno de los principales eventos de defensa y seguridad en Asia, con la participación de más de 1.200 empresas de más de 60 países, y constituye un foro clave para la cooperación estratégica, el intercambio tecnológico y el desarrollo de negocio en el sector.