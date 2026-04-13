El Banco de Desarrollo de Emiratos inyecta 20 millones de dirhams diarios para sostener la actividad empresarial y la estabilidad del mercado

ABU DABI, 13 de abril de 2026 (WAM) — El Banco de Desarrollo de Emiratos (EDB, por sus siglas en inglés), principal motor financiero de la diversificación económica del país, anunció este lunes que está movilizando una media de 20 millones de dirhams diarios en financiación para garantizar que las empresas en todo el país mantengan su actividad sin interrupciones.

En un contexto global marcado por la rapidez de los cambios, donde los retrasos en las cadenas de suministro y las oscilaciones del mercado pueden afectar de forma inmediata a las operaciones empresariales, EDB se posiciona como una de las herramientas clave de Emiratos Árabes Unidos para responder a las necesidades actuales del mercado.

Esta inyección diaria de financiación está diseñada específicamente para cubrir necesidades inmediatas de liquidez. Al proporcionar recursos de forma ágil a fabricantes, empresas tecnológicas y productores de alimentos, el banco asegura que las fábricas sigan operando, que las materias primas se adquieran a tiempo y que las redes de suministro internas del país permanezcan protegidas frente a la volatilidad global.

El consejero delegado del Banco de Desarrollo de Emiratos, Ahmed Mohamed Al Naqbi, señaló: “Cuando las cadenas de suministro globales se tensionan, la rapidez lo es todo. La movilización de 20 millones de dirhams al día es nuestra respuesta directa a la necesidad del mercado de agilidad y certidumbre.

No nos limitamos a hacer anuncios de alto nivel; estamos poniendo capital circulante esencial en las cuentas de las empresas que lo necesitan ahora mismo. Como socio financiero de confianza, utilizamos sólidos análisis de riesgo crediticio para actuar con rapidez y seguridad, garantizando que nuestras empresas estratégicas y las micro, pequeñas y medianas empresas dispongan del respaldo financiero y la orientación necesarios para afrontar cualquier desafío y aprovechar nuevas oportunidades”.

Para sostener este ritmo de financiación, EDB ha reformado por completo sus mecanismos de acceso para las empresas. Entre las principales medidas figuran la flexibilización de la política de liquidez, la reducción significativa de los requisitos para la aprobación de préstamos y la actualización de los marcos de financiación y capital, con el objetivo de adaptarse mejor al actual entorno económico. Estas iniciativas buscan reforzar la capacidad de respuesta del banco ante las demandas del mercado y consolidar su papel como impulsor del crecimiento industrial y la resiliencia de las cadenas de suministro.

Consciente de que la rapidez exige un ecosistema plenamente conectado, EDB ejecuta esta estrategia diaria mediante alianzas activas con bancos locales y plataformas fintech de crédito. Estas colaboraciones resultan clave para eliminar fricciones y permitir que las micro, pequeñas y medianas empresas accedan a la financiación del banco con una rapidez sin precedentes.

Desde el lanzamiento de su estrategia renovada en 2021, la financiación desplegada por EDB ha tenido un impacto económico significativo, con una contribución de 11.300 millones de dirhams al PIB no petrolero del país y la facilitación de 74.600 millones de dirhams en inversiones de capital industrial.

Al mantener una inyección diaria de 20 millones de dirhams en la economía en cinco sectores prioritarios —fabricación, tecnología avanzada, sanidad, energías renovables y seguridad alimentaria—, EDB refuerza la posición de Emiratos Árabes Unidos no solo como un destino seguro para hacer negocios, sino como un mercado que protege e impulsa activamente a su sector privado.