El príncipe heredero de Abu Dabi y el primer ministro chino abordan el refuerzo de la asociación estratégica y la ampliación de la cooperación

PEKÍN, 13 de abril de 2026 (WAM) — El príncipe heredero de Abu Dabi, el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed al Nahyan, y el primer ministro del Consejo de Estado de China, Li Qiang, han analizado vías para reforzar la asociación estratégica integral entre ambos países y ampliar la cooperación en sectores prioritarios.

El encuentro tuvo lugar durante la recepción oficial ofrecida por el jefe del Gobierno chino al dirigente emiratí, en el marco de su visita oficial al país.

Al inicio de la reunión, Li Qiang dio la bienvenida al jeque Khaled y a la delegación que le acompaña, y expresó su deseo de que la visita contribuya a impulsar la cooperación bilateral.

Por su parte, el príncipe heredero agradeció la cálida acogida y la hospitalidad recibida, y reiteró el compromiso de los EAU de fortalecer la asociación estratégica con China y avanzar en la cooperación, especialmente en los ámbitos económico y de desarrollo, en beneficio mutuo y del desarrollo sostenible de ambos países.

Khaled bin Mohamed subrayó la importancia de consolidar las bases de la relación bilateral y avanzar hacia una etapa más integrada, centrada en las oportunidades de futuro y en el refuerzo de la resiliencia de las cadenas de suministro, consolidando el papel de ambos países como socios clave en la economía global.

Durante la reunión, ambas partes abordaron también la ampliación de la cooperación en distintos sectores estratégicos, en línea con sus prioridades de desarrollo y las tendencias de la economía mundial.

Ambos destacaron asimismo la importancia de la Conferencia de Promoción Empresarial EAU-China, celebrada en paralelo a la visita, que reunió a empresarios e inversores de ambos países para explorar oportunidades en comercio, inversión, infraestructuras, tecnología y desarrollo industrial. El encuentro se produce en un contexto de crecimiento del comercio no petrolero bilateral, que alcanzó unos 111.000 millones de dólares en 2025.

La reunión abordó además la evolución de la situación regional e internacional, subrayando la importancia de promover la estabilidad, reforzar la coordinación internacional ante desafíos comunes y apoyar soluciones pacíficas a los conflictos, en favor de la paz y la seguridad globales.

El jeque Khaled y Li Qiang asistieron a la firma de varios memorandos de entendimiento destinados a reforzar la cooperación bilateral en ámbitos como la energía limpia, la inversión, la agricultura sostenible, la sostenibilidad medioambiental, las ciencias de la salud y la tecnología avanzada, con especial atención al intercambio de conocimientos y la investigación conjunta.

El primer ministro chino ofreció además un banquete en honor del príncipe heredero de Abu Dabi y su delegación, en un gesto que refleja la estrecha relación entre ambos países. Al acto asistieron miembros de la delegación emiratí, junto a ministros y altos cargos chinos, en un ambiente que favoreció el diálogo y la exploración de nuevas vías de cooperación.

En la reunión participaron el jeque Zayed bin Mohamed bin Zayed al Nahyan; Khaldoon Khalifa al Mubarak, enviado especial del presidente de los EAU a China; el ministro de Industria y Tecnología Avanzada, Sultan Ahmed al Jaber; el ministro de Inversiones, Mohamed Hassan Alsuwaidi; el ministro de Comercio Exterior, Thani bin Ahmed al Zeyoudi; la ministra de Estado de Asuntos Exteriores, Lana Zaki Nusseibeh; el ministro de Estado Saeed Mubarak al Hajeri; el embajador de los EAU en China, Hussain bin Ibrahim al Hammadi; el secretario general del Consejo Ejecutivo de Abu Dabi, Saif Saeed Ghobash; la presidenta de la Oficina de Medios de Abu Dabi, Maryam Eid al Mheiri; y el vicejefe de la misión emiratí en China, Khaled Mohammed Jadid al Shehhi.