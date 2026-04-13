EAU y Uzbekistán abordan el refuerzo de la cooperación en sectores de la nueva economía

DUBÁI, 13 de abril de 2026 (WAM) — El ministro de Economía y Turismo de los Emiratos Árabes Unidos, Abdulla bin Touq al Marri, se reunió este lunes con una delegación uzbeka de alto nivel para analizar la ampliación de los vínculos económicos y de inversión entre ambos países.

Las conversaciones se centraron en el impulso de alianzas para el desarrollo sostenible en sectores prioritarios como la nueva economía, el turismo, la aviación, las tecnologías financieras, el transporte y las energías renovables. También se abordaron ámbitos como la seguridad alimentaria, la logística, la industria, las infraestructuras y la banca, con el objetivo de reforzar la integración económica.

La delegación uzbeka estuvo encabezada por el vice primer ministro y ministro de Inversión y Comercio Exterior, Jamshid Khodjaev, y contó también con la participación del ministro de Inversión, Industria y Comercio, Laziz Kudratov.

Durante el encuentro, Bin Touq destacó el crecimiento de las relaciones bilaterales y señaló que más de 2.300 empresas uzbekas operan actualmente en los EAU. Subrayó que la reunión representa un paso hacia la transformación de oportunidades de mercado en proyectos conjuntos concretos, así como hacia el refuerzo de la comunicación entre las comunidades empresariales de ambos países.

La cooperación turística ha experimentado un notable crecimiento, con un aumento del 25% en el número de visitantes uzbekos a los EAU, que pasaron de 57.575 en 2024 a 71.969 en 2025.

La parte emiratí presentó además recientes reformas económicas y actualizaciones legislativas destinadas a mantener un entorno empresarial abierto y competitivo, incluyendo medidas para mejorar la liquidez de las empresas, reducir costes operativos y simplificar los procedimientos aduaneros, con el fin de impulsar el sector privado y atraer proyectos de la nueva economía.

Ambas partes abordaron también la próxima colaboración en el marco de Investopia Tashkent, que se celebrará junto al Foro Internacional de Inversión de Tashkent, y que estará centrada en explorar oportunidades en sectores de la nueva economía en los mercados de los EAU, Uzbekistán y Asia. Esta iniciativa refleja el compromiso compartido de ambos países de construir un entorno empresarial dinámico y flexible para futuras colaboraciones.