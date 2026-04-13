Abdullah bin Zayed y Ayman Safadi abordan la estabilidad regional y las relaciones bilaterales

ABU DABI, 13 de abril de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, recibió al vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores y Expatriados de Jordania, Ayman Safadi, para analizar la evolución regional y los desafíos en materia de seguridad.

Durante el encuentro se abordaron los acontecimientos en la región y los ataques con misiles iraníes —calificados de no provocados y terroristas— contra los Emiratos Árabes Unidos y varios países aliados. Ambas partes analizaron las graves repercusiones de estas acciones sobre la navegación internacional, el suministro energético, la economía global y la seguridad y estabilidad regional e internacional.

Los dos responsables condenaron los ataques iraníes, subrayando que constituyen una flagrante violación de la soberanía de los Estados, del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. Safadi reiteró la solidaridad de Jordania con los EAU en todas las medidas adoptadas para defender su soberanía y su seguridad, así como para garantizar la seguridad de sus ciudadanos, residentes y visitantes.

Abdullah bin Zayed valoró la visita de Safadi como reflejo de las profundas relaciones fraternales entre ambos países y de la plena solidaridad jordana, y reafirmó el respaldo total de los EAU a Jordania frente a los ataques iraníes.

Los ministros abordaron también la evolución de la situación tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, y destacaron la importancia de reforzar la acción internacional conjunta para lograr una paz y una seguridad duraderas, así como para impulsar el desarrollo y la prosperidad de la región.

Las conversaciones incluyeron además la situación en la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén. Ambas partes subrayaron la importancia de aplicar todos los elementos del plan anunciado por el presidente estadounidense y de reforzar la respuesta humanitaria a las necesidades de la población civil en Gaza para aliviar su sufrimiento.

La reunión concluyó con un repaso a diversos asuntos de interés común relacionados con las relaciones bilaterales, y con la voluntad de seguir reforzándolas en línea con las prioridades de desarrollo y los intereses compartidos de ambos países.