El mercado inmobiliario de Sharjah crece un 40,7% y alcanza los 18.500 millones de dirhams en el primer trimestre

SHARJAH, 14 de abril de 2026 (WAM) — El sector inmobiliario del emirato de Sharjah mantuvo su sólido desempeño durante el primer trimestre de 2026, con un notable aumento del valor de las operaciones y del número total de transacciones, pese a los desafíos regionales.

El valor total de las operaciones inmobiliarias alcanzó los 18.500 millones de dirhams, frente a los 13.200 millones registrados en el mismo periodo de 2025, lo que supone un crecimiento del 40,7% y refleja la resiliencia del sector y la creciente confianza de los inversores.

Según datos del Departamento de Registro Inmobiliario de Sharjah, el número total de transacciones realizadas durante el primer trimestre ascendió a 29.235, un 18,9% más que el año anterior.

El director general del organismo, Abdulaziz Ahmed Al Shamsi, afirmó que el sector inmobiliario del emirato continúa su crecimiento acelerado pese al contexto actual, impulsado por la confianza de los inversores y un marco legislativo flexible. A su juicio, esto refleja el éxito de los planes estratégicos y refuerza el atractivo del mercado para inversiones a largo plazo.

Asimismo, destacó que la transformación digital y los servicios inteligentes han contribuido a agilizar los procedimientos y mejorar la eficiencia de las transacciones, lo que ha repercutido positivamente en la experiencia de los usuarios y ha consolidado la posición de Sharjah como uno de los principales mercados inmobiliarios de Emiratos Árabes Unidos y de la región.

Durante el primer trimestre de 2026 se registraron siete nuevos proyectos inmobiliarios en el emirato, en los ámbitos residencial, industrial y comercial, lo que refleja el compromiso de Sharjah con el desarrollo de un entorno urbano integrado que responda a las necesidades de residentes e inversores y favorezca un crecimiento sostenible del mercado.

Desde la aprobación de la Resolución nº 30 de 2022 del Consejo Ejecutivo sobre la propiedad inmobiliaria en el emirato, un total de 47 proyectos han sido autorizados para la adquisición por parte de ciudadanos extranjeros y nacionales del Consejo de Cooperación del Golfo, de los cuales tres recibieron aprobación durante el primer trimestre de 2026.

Sharjah registró además un aumento significativo en la diversidad de nacionalidades inversoras en su mercado inmobiliario, que alcanzaron las 113 en el primer trimestre de 2026, frente a las 97 del año anterior.

El número de propiedades adquiridas por inversores de distintas nacionalidades ascendió a 15.926, frente a las 11.852 del mismo periodo de 2025, lo que evidencia una base inversora más amplia y refuerza el atractivo del mercado inmobiliario del emirato.

Los ciudadanos emiratíes concentraron alrededor de 9.000 millones de dirhams del valor total de las operaciones, correspondientes a 10.099 propiedades. Los inversores del Consejo de Cooperación del Golfo destinaron 800 millones de dirhams a 502 propiedades, mientras que los inversores árabes aportaron 3.400 millones a través de 2.692 operaciones. Por su parte, inversores de otras nacionalidades representaron 5.300 millones de dirhams repartidos en 2.633 propiedades.