Ali Al Nuaimi participa en la reunión del Comité Ejecutivo de la Unión Interparlamentaria en Estambul

ESTAMBUL, 14 de abril de 2026 (WAM) — Ali Rashid Al Nuaimi, presidente de la delegación parlamentaria de Emiratos Árabes Unidos en el Consejo Nacional Federal ante la Unión Interparlamentaria (UIP), participó en la reunión del Comité Ejecutivo del organismo en su calidad de presidente del grupo de trabajo de la UIP para la resolución pacífica de la crisis ruso-ucraniana.

El encuentro se celebró en el marco de la 152ª Asamblea de la UIP y la 217ª sesión del Consejo de Gobierno, organizadas por la Gran Asamblea Nacional de Turquía entre el 14 y el 19 de abril de 2026 en Estambul, bajo el lema “Fomentar la esperanza, garantizar la paz y asegurar la justicia para las futuras generaciones”.

Durante la reunión, Al Nuaimi presentó el informe del equipo y destacó los esfuerzos de la UIP para promover el diálogo directo entre las partes ucraniana y rusa.

Asimismo, subrayó que el grupo de trabajo continúa respaldando iniciativas y programas humanitarios dirigidos a ambas partes, contribuyendo a avances positivos en este ámbito.