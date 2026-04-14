El presidente de Emiratos se reúne con el presidente del Consejo Europeo para abordar la situación regional

ABU DABI, 14 de abril de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyan, recibió a António Costa, presidente del Consejo Europeo, que se encuentra de visita en el país en el marco de una gira regional.

Durante el encuentro, ambas partes analizaron la evolución de la situación en la región y sus implicaciones para la paz y la seguridad regional e internacional, así como su impacto en la seguridad marítima, el suministro energético y la economía global.

También abordaron los ataques iraníes contra civiles e infraestructuras civiles en Emiratos Árabes Unidos y otros países de la región, que calificaron de terroristas, y señalaron que constituyen una violación del derecho internacional y de las normas internacionales, además de socavar la seguridad y la estabilidad regionales.

Costa expresó la solidaridad del Consejo Europeo con Emiratos Árabes Unidos y los países de la región en las medidas que están adoptando para garantizar su seguridad, estabilidad y la protección de sus ciudadanos.

Ambas partes repasaron asimismo distintos ámbitos de cooperación entre Emiratos, la Unión Europea y sus Estados miembros, y reafirmaron su compromiso de apoyar las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica Integral y del Acuerdo de Asociación Estratégica, subrayando la importancia de ampliar la cooperación en beneficio de los intereses comunes.

A la reunión asistieron el jeque Theyab bin Mohamed bin Zayed al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Desarrollo y Asuntos de los Mártires; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohamed bin Hamad bin Tahnoon al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos, así como varios altos cargos.