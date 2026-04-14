Mansour bin Zayed recibe al viceprimer ministro de Uzbekistán

ABU DABI, 14 de abril de 2026 (WAM) — El jeque Mansour bin Zayed al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, recibió en Qasr Al Watan, en Abu Dabi, al viceprimer ministro de Uzbekistán, Jamshid Khodjaev, y a la delegación que le acompaña.
Durante el encuentro, ambas partes abordaron vías para reforzar las relaciones bilaterales entre Emiratos Árabes Unidos y Uzbekistán, así como las perspectivas de desarrollo de la cooperación en diversos ámbitos en beneficio de los intereses comunes de ambos países y sus pueblos.
A la reunión asistió también el ministro de Energía e Infraestructuras, Suhail Mohamed Al Mazrouei.