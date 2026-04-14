El turismo, pilar clave de la economía nacional y motor del desarrollo sostenible, según Saud bin Saqr

RAS AL JAIMA, 14 de abril de 2026 (WAM) — El jeque Saud bin Saqr al Qasimi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Ras al Jaima, afirmó que el sector turístico constituye un pilar fundamental de la economía nacional y un motor clave del desarrollo sostenible, respaldado por la ambiciosa visión de Emiratos Árabes Unidos, sus sólidos fundamentos y su avanzada infraestructura, que han consolidado al país entre los principales destinos turísticos del mundo.

Las declaraciones se produjeron durante su asistencia, acompañado por Ahmed bin Saud bin Saqr al Qasimi, presidente del Departamento de Servicios Públicos de Ras al Jaima, a la reunión del Consejo de Turismo de Emiratos, organizada por el Ministerio de Economía y Turismo en el complejo InterContinental Ras Al Khaimah Mina Al Arab.

El encuentro estuvo presidido por el ministro de Economía y Turismo, Abdulla bin Touq al Marri, y contó con la participación de altos cargos, representantes del sector turístico y hotelero, así como más de 150 establecimientos turísticos de todo el país.

El jeque Saud destacó que, bajo el liderazgo del presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyan, el país ha consolidado su posición en el mapa turístico global, convirtiéndose en uno de los destinos más demandados del mundo.

Añadió que el turismo en Ras al Jaima es un eje central de la estrategia de desarrollo del emirato, impulsado por una visión clara orientada a un crecimiento sostenible y de futuro, apoyado en la experiencia y reforzado mediante alianzas eficaces.

Asimismo, subrayó que el emirato ha desarrollado un modelo turístico sólido y diversificado que contribuye al crecimiento económico, mejora la calidad de vida y refuerza su competitividad y posicionamiento turístico a nivel local, regional y global, gracias a una planificación a largo plazo y a la cooperación con entidades relevantes.

El gobernante aseguró que Ras al Jaima seguirá fortaleciendo su sector turístico mediante el aprovechamiento de su infraestructura avanzada, proyectos de alta calidad y el aumento de las inversiones, con el objetivo de consolidarse como destino líder e incrementar la contribución del turismo al producto interior bruto del emirato.

También señaló que Emiratos ha superado diversos desafíos a lo largo de su desarrollo, saliendo reforzado en cada ocasión gracias a su liderazgo, cohesión social y el sentido compartido de unidad, pertenencia y responsabilidad entre ciudadanos y residentes.

Destacó además que la infraestructura avanzada del país, sus instituciones consolidadas, aeropuertos de referencia y destinos turísticos de primer nivel constituyen una base sólida para el crecimiento continuo y fortalecen su capacidad para afrontar los cambios globales y convertirlos en oportunidades.

El jeque Saud subrayó la importancia de seguir reforzando la cooperación entre las instituciones públicas y el sector privado para explorar nuevas oportunidades, impulsar la innovación y adaptarse a las tendencias globales, garantizando así un crecimiento sostenido del sector.

Por su parte, Abdulla bin Touq al Marri presidió las sesiones del consejo, que incluyeron una intervención inicial sobre la visión nacional y las perspectivas del turismo, seguida de un debate abierto con representantes del sector sobre desafíos, oportunidades, perspectivas de crecimiento, innovación y desarrollo de mercado, así como propuestas para apoyar la próxima fase del sector.

El ministro señaló que, guiado por la visión del liderazgo, Emiratos ha otorgado gran importancia al desarrollo del turismo como motor del crecimiento económico y la competitividad. En los últimos años, el país ha reforzado sus alianzas con mercados clave y ha apostado por ofrecer experiencias turísticas integradas y diferenciadas basadas en la innovación y la calidad del servicio, además de mejorar la infraestructura en línea con la Estrategia de Turismo 2031.

“Trabajamos con los principales mercados emisores para facilitar los viajes, garantizando al mismo tiempo políticas flexibles y competitivas. También seguimos colaborando con aseguradoras, gestores de programas de viajes corporativos y otras entidades para favorecer la fluidez de los desplazamientos y reforzar la competitividad del sector turístico y hotelero”, afirmó.

Asimismo, destacó los resultados positivos del sector hotelero en enero y febrero de 2026, con una tasa de ocupación cercana al 85% y unos ingresos superiores a los 9.800 millones de dirhams en esos dos meses, lo que supone un crecimiento interanual del 17% y refleja la fuerte demanda de los destinos turísticos del país y la confianza del mercado global en su competitividad.