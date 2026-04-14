El príncipe heredero de Abu Dabi concluye su visita oficial a China

PEKÍN, 14 de abril de 2026 (WAM) — El jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi, ha concluido su visita oficial a la República Popular China, destinada a reforzar la asociación estratégica integral entre ambos países en sectores prioritarios y a impulsar la cooperación económica y de desarrollo.

Durante la visita, el príncipe heredero se reunió con el presidente chino, Xi Jinping, y con el primer ministro del Consejo de Estado, Li Qiang, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales y abrir nuevas perspectivas de cooperación en áreas clave de interés estratégico común.

El jeque Khaled expresó su agradecimiento por la cálida acogida y la hospitalidad recibidas, y trasladó sus mejores deseos de progreso, desarrollo y prosperidad a China y a su pueblo.