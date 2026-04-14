El aeropuerto internacional de Dubái, entre los más transitados del mundo con 95,2 millones de pasajeros en 2025

MONTREAL, 14 de abril de 2026 (WAM) — El aeropuerto internacional de Dubái se situó entre los más transitados del mundo en tráfico internacional de pasajeros, con un total de 95,2 millones de viajeros en 2025, lo que reafirma su posición como uno de los principales centros de aviación global.

La clasificación, publicada este lunes por el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI, por sus siglas en inglés), destaca la solidez de los grandes aeropuertos en el apoyo a la conectividad aérea mundial, los flujos de viajeros y el comercio.

El aeropuerto de Dubái mantuvo su sólido desempeño al ocupar el segundo puesto a nivel global en tráfico total de pasajeros. El aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta se mantuvo en primera posición con 106,3 millones de pasajeros, seguido por el aeropuerto de Tokio-Haneda en tercer lugar.

El informe de ACI también resalta los principales centros aeroportuarios del sector en términos de pasajeros totales, tráfico internacional, carga aérea y movimientos de aeronaves. Estos aeropuertos desempeñan un papel clave en el sistema global de transporte aéreo, al garantizar la conectividad y facilitar el movimiento eficiente de personas y mercancías en todo el mundo.