Mansour bin Zayed y el primer ministro de Jordania asisten a la firma de un acuerdo para desarrollar la red ferroviaria en Jordania y crear la compañía ferroviaria Emiratos-Jordania

ABU DABI, 15 de abril de 2026 (WAM) — El jeque Mansour bin Zayed al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, y el primer ministro de Jordania, Jafar Hassan, asistieron a la firma de un acuerdo entre Emiratos Árabes Unidos y Jordania para desarrollar una red ferroviaria en el país y establecer la compañía ferroviaria Emiratos-Jordania.

El acuerdo contempla la construcción y explotación de una línea ferroviaria de 360 kilómetros que conectará las principales zonas mineras de Al Shidiya y Ghor Al Safi con el puerto de Aqaba. El proyecto tiene como objetivo transportar 16 millones de toneladas anuales de fosfato y potasa, con una inversión total de 2.300 millones de dólares.

El acuerdo fue firmado, por parte de Emiratos, por el ministro de Energía e Infraestructuras, Suhail bin Mohamed Al Mazrouei, y por parte de Jordania por el ministro de Transporte, Nidal Al Qatamin.

Como parte del acuerdo, se estableció formalmente la compañía ferroviaria Emiratos-Jordania como una empresa conjunta entre la compañía L’IMAD Holding de Abu Dabi y varios socios jordanos.

El acuerdo fundacional de la empresa fue firmado, por el lado emiratí, por Jassem Mohamed Bu Ataba Al Zaabi, presidente del Departamento de Finanzas de Abu Dabi y consejero delegado de L’IMAD Holding. Por parte jordana, firmaron Mohammad Thneibat, presidente de Jordan Phosphate Mines Company; Shehada Abu Hdeib, presidente de Arab Potash Company; Ezzeddin Kanakrieh, consejero delegado del fondo de inversión de la Seguridad Social de Jordania, y Waddah Barqawi, presidente del consejo de la compañía de gestión de inversiones gubernamentales.

Según el acuerdo, la empresa conjunta será responsable de la ejecución, operación y mantenimiento de la red ferroviaria jordana a través de Etihad Rail, desarrolladora y operadora de la red ferroviaria nacional de Emiratos.

El jeque Mansour afirmó que el acuerdo refleja los profundos lazos fraternales entre Emiratos y Jordania, basados en una visión compartida de cooperación, integración y desarrollo sostenible.

Añadió que estas relaciones bilaterales constituyen un modelo avanzado de asociación basado en la confianza y en objetivos comunes para impulsar el desarrollo económico, la estabilidad y la prosperidad regional.

Subrayó además que este tipo de proyectos refleja el compromiso de ambos países con el impulso de economías diversificadas y sostenibles, así como con el fortalecimiento del crecimiento y la integración en línea con sus aspiraciones de futuro.

El jeque Mansour añadió que Emiratos continuará reforzando sus relaciones estratégicas con Jordania en apoyo a los esfuerzos de desarrollo conjunto y al objetivo compartido de construir un futuro más próspero mediante una cooperación eficaz.

Por su parte, Al Mazrouei señaló que el acuerdo representa un paso estratégico hacia la construcción de una asociación eficaz en materia de transporte entre ambos países, reforzando la posición de Jordania y su capacidad para contribuir al comercio global a través del puerto de Aqaba.

Añadió que la iniciativa abre nuevas perspectivas de desarrollo y crea oportunidades de calidad alineadas con las prioridades económicas compartidas.

El ministro jordano de Transporte destacó que el proyecto supondrá un avance significativo para el sector minero del país, al reducir los costes de transporte, mejorar la competitividad internacional y generar miles de empleos.

El acuerdo constituye una extensión natural del pacto de inversión de 5.500 millones de dólares firmado a finales de 2023 en presencia del presidente emiratí, Mohamed bin Zayed, y el rey Abdalá II de Jordania.

El proyecto mejorará la capacidad exportadora de Jordania y la eficiencia logística mediante la conexión directa de los centros de producción con el puerto de Aqaba, reduciendo significativamente los tiempos y costes de transporte y favoreciendo el desarrollo económico y la creación de empleo.

Antes de la firma, ambas partes mantuvieron una reunión bilateral para revisar las relaciones entre Emiratos y Jordania y explorar nuevas vías de cooperación en distintos ámbitos, en línea con las aspiraciones de sus respectivos liderazgos.

El proyecto refuerza el papel de Emiratos en el impulso de iniciativas estratégicas en la región y en el fortalecimiento de alianzas económicas basadas en la inversión a largo plazo y la transferencia de conocimiento, consolidando su posición como socio clave en el desarrollo de infraestructuras de transporte y logística a escala regional y global.