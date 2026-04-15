El presidente de Emiratos otorga rango de ministro al director del Centro Nacional de Meteorología

ABU DABI, 15 de abril de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyan, ha emitido un decreto federal por el que se concede al doctor Abdulla Ahmed Al Mandous el rango de ministro.

El decreto entra en vigor desde la fecha de su emisión y será publicado en el Boletín Oficial.

Al Mandous es una de las principales figuras del país en el ámbito de la meteorología tanto a nivel regional como internacional. Actualmente ocupa la presidencia de la Organización Meteorológica Mundial, además de desempeñar el cargo de director del Centro Nacional de Meteorología (NCM).

A lo largo de su trayectoria, ha contribuido al desarrollo del sector meteorológico en Emiratos y al fortalecimiento de su infraestructura técnica, lo que ha permitido mejorar la precisión de las previsiones y reforzar la capacidad del país para hacer frente al cambio climático. Asimismo, ha supervisado programas nacionales avanzados en ciencia de la estimulación de la lluvia y modificación del tiempo.

El doctor Al Mandous es doctor en Meteorología por la Universidad de Belgrado (Serbia), cuenta con un máster en Meteorología por la Universidad de Witwatersrand (Sudáfrica) y es licenciado en Meteorología por la Universidad de Saint Louis (Estados Unidos).