El gobernante de Ras al Jaima recibe al embajador de Suiza en Emiratos

RAS AL JAIMA, 15 de abril de 2026 (WAM) — El jeque Saud bin Saqr al Qasimi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Ras al Jaima, recibió este miércoles a Arthur Mattli, embajador de la Confederación Suiza en Emiratos Árabes Unidos, que realizó una visita de cortesía en su palacio en la ciudad Saqr bin Mohammed.

Durante el encuentro, el dirigente emiratí dio la bienvenida al embajador y abordó con él las vías para reforzar las relaciones bilaterales entre Emiratos y Suiza en diversos ámbitos, además de intercambiar puntos de vista sobre cuestiones de interés común.

Por su parte, Mattli expresó su agradecimiento por la acogida y la hospitalidad recibidas, y elogió la solidez de los lazos de cooperación entre ambos países, así como la destacada posición de Emiratos en el ámbito regional e internacional.

Asimismo, valoró el desarrollo sostenible que experimenta Ras al Jaima en distintos sectores.