Los ingresos hoteleros en Emiratos alcanzan los 49.210 millones de dirhams en 2025, un 9,7% más

RAS AL JAIMA, 15 de abril de 2026 (WAM) — El ministro de Economía y Turismo, Abdulla bin Touq al Marri, afirmó que Emiratos Árabes Unidos ha consolidado su posición como modelo global en la gestión y desarrollo del turismo, gracias a una estrategia basada en la anticipación, la preparación y la capacidad de respuesta ante crisis.

El ministro subrayó que el país ha demostrado su capacidad para preservar los avances del sector, garantizar su sostenibilidad y reforzar su competitividad.

Las declaraciones se produjeron durante la segunda reunión del Consejo de Turismo de Emiratos en 2026, celebrada en Ras al Jaima bajo su presidencia y con la participación de responsables de las autoridades turísticas locales. En el encuentro se analizaron nuevos planes para acelerar la recuperación del sector y reforzar su crecimiento y sostenibilidad en el contexto regional actual.

Bin Touq destacó el sólido desempeño del turismo en 2025, con cerca de 32,34 millones de huéspedes en establecimientos hoteleros, la cifra anual más alta registrada en el país, frente a los 30,75 millones de 2024, lo que supone un incremento del 5,2%.

El número total de pernoctaciones superó los 110,62 millones, frente a los 104,45 millones del año anterior, con un crecimiento cercano al 5,9%.

Añadió que los ingresos hoteleros aumentaron un 9,7% hasta alcanzar aproximadamente los 49.210 millones de dirhams en 2025, mientras que la tasa de ocupación se situó en el 79,3%. El número de habitaciones hoteleras alcanzó las 217.000 a finales de ese año.

Según el ministro, estos indicadores reflejan la importancia del turismo como motor de la economía nacional y como elemento clave para reforzar su posición competitiva a nivel regional e internacional, lo que impulsa la continuidad de los esfuerzos para fomentar un crecimiento sostenible del sector.

El consejo examinó además las medidas adoptadas por el Ministerio de Economía y Turismo y los departamentos locales desde el inicio de la actual crisis, que han permitido mejorar la seguridad de los visitantes, garantizar una experiencia fluida en todo el país y ofrecer una amplia gama de opciones de alojamiento junto con servicios logísticos integrados.

Entre las iniciativas figura también el refuerzo de la coordinación institucional entre las distintas entidades implicadas para asegurar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier evolución que pueda afectar al sector turístico.