Emiratos reanuda la enseñanza presencial en guarderías y colegios a partir del 20 de abril

ABU DABI, 15 de abril de 2026 (WAM) — El Ministerio de Educación anunció la reanudación de la enseñanza presencial para todos los niños, alumnos, personal docente y administrativo en guarderías, centros de educación infantil y colegios públicos y privados a partir del lunes 20 de abril de 2026.

La decisión llega tras la finalización de los planes de preparación necesarios por parte de los centros educativos, que incluyen la adecuación de las instalaciones, la formación del personal docente y administrativo y la actualización de los protocolos de seguridad, con el objetivo de garantizar un entorno educativo seguro y tranquilizador para los estudiantes y sus familias.

El ministerio añadió que los centros privados podrán aplicar, cuando sea necesario, un modelo híbrido rotatorio conforme a la normativa vigente y bajo la supervisión de las autoridades educativas locales, teniendo en cuenta el nivel de preparación de cada institución y asegurando una implementación fluida.

Asimismo, subrayó que los colegios privados que adopten este modelo deberán organizar la asignación del profesorado de manera que se garantice la continuidad del aprendizaje, evitando que un mismo docente tenga que impartir simultáneamente clases presenciales y a distancia, con el fin de preservar la calidad educativa y equilibrar la carga de trabajo.

El ministerio indicó además que las instituciones educativas mantendrán la capacidad de adaptarse a modalidades alternativas de enseñanza cuando sea necesario, garantizando la continuidad del proceso educativo con flexibilidad.