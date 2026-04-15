Emiratos reanuda la enseñanza presencial en la educación superior a partir del 20 de abril

ABU DABI, 15 de abril de 2026 (WAM) — El Ministerio de Educación Superior e Investigación Científica anunció la reanudación de la enseñanza presencial para todos los estudiantes, así como para el personal académico y administrativo, en las instituciones públicas y privadas de educación superior a partir del lunes 20 de abril de 2026.

La medida llega tras la finalización de los planes de preparación necesarios, que incluyen la adecuación de edificios e instalaciones, la actualización de los protocolos de seguridad y el refuerzo de la preparación del personal académico y administrativo, con el objetivo de garantizar un entorno educativo seguro y estable.

El ministerio señaló que algunas instituciones privadas podrán aplicar, cuando sea necesario, modelos híbridos o de enseñanza a distancia conforme a la normativa vigente, teniendo en cuenta el nivel de preparación de cada centro y las exigencias académicas.

Asimismo, subrayó que las instituciones de educación superior, en coordinación con el ministerio y las autoridades competentes, seguirán supervisando la aplicación de los planes operativos y de preparación para asegurar una vuelta ordenada a la enseñanza presencial conforme a los más altos estándares de seguridad y calidad.

Añadió que los centros educativos mantendrán la capacidad de adaptarse a modalidades alternativas de enseñanza cuando sea necesario, garantizando la continuidad del proceso educativo con flexibilidad.