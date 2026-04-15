Emiratos condena con firmeza el tiroteo en una escuela en el centro de Turquía

ABU DABI, 15 de abril de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos condenó enérgicamente el tiroteo registrado en una escuela en el centro de Turquía, que dejó varias víctimas mortales y heridos.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores reiteró su firme condena de este tipo de actos criminales y su rechazo a todas las formas de violencia y extremismo destinadas a socavar la seguridad y la estabilidad.

El ministerio expresó además sus más sinceras condolencias y su solidaridad con las familias de las víctimas, así como con el Gobierno y el pueblo de la República de Turquía, y trasladó sus deseos de pronta recuperación a todos los heridos.