La Casa Blanca estudia una segunda ronda de conversaciones con Irán en Pakistán

WASHINGTON, 15 de abril de 2026 (WAM) — La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció este miércoles que Estados Unidos está en conversaciones sobre la posibilidad de celebrar una segunda ronda de negociaciones con Irán en Pakistán.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, Leavitt afirmó que los contactos con Irán son “productivos” y continúan en marcha, y añadió que la Administración es optimista respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo.

Asimismo, señaló que una eventual nueva ronda de conversaciones se celebraría previsiblemente en Islamabad, el mismo lugar donde tuvieron lugar los encuentros anteriores.