El presidente de Emiratos recibe un mensaje escrito de su homólogo de Kazajistán

ABU DABI, 16 de abril de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyan, recibió un mensaje escrito del presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, relativo a las relaciones bilaterales y a las vías para reforzar la cooperación conjunta.

El mensaje fue entregado al jeque Mansour bin Zayed al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, durante una reunión celebrada en Qasr Al Watan, en Abu Dabi, con Yernar M. Lazar, enviado especial y asesor del presidente kazajo para Asuntos Internacionales.

Durante el encuentro, ambas partes abordaron la cooperación bilateral entre Emiratos y Kazajistán y analizaron formas de desarrollarla en distintos ámbitos en beneficio de los intereses comunes y del desarrollo sostenible de ambos países.

Asimismo, intercambiaron puntos de vista sobre diversas cuestiones de interés mutuo.

A la reunión asistieron varios altos cargos.