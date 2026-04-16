El hospital flotante de Emiratos en Al Arish atiende a siete pacientes procedentes de Gaza

AL ARISH, 16 de abril de 2026 (WAM) — El hospital flotante de Emiratos Árabes Unidos en Al Arish ha recibido a siete pacientes procedentes de la Franja de Gaza para recibir tratamiento médico, en el marco de la operación Chivalrous Knight 3.

Con estas nuevas llegadas, el número total de pacientes atendidos en el hospital asciende a 73, junto con sus acompañantes, desde la reapertura del paso fronterizo de Rafah a principios de febrero. Los equipos médicos iniciaron las evaluaciones y los planes de tratamiento a su llegada.

El hospital continúa prestando servicios sanitarios integrales a pacientes palestinos de Gaza, incluidos diagnósticos, intervenciones quirúrgicas, fisioterapia y diálisis, mediante un sistema médico especializado orientado a mejorar su estado de salud.

El centro está gestionado por un equipo médico y administrativo emiratí, con el apoyo de personal sanitario indonesio, que trabaja de forma ininterrumpida para garantizar la continuidad de los servicios y la atención eficiente de los casos.

La iniciativa refleja el apoyo humanitario continuado de Emiratos a la población de Gaza y su compromiso de prestar asistencia médica en un contexto de persistentes dificultades.