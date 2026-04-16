Emiratos es elegido miembro del Consejo Ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos

ABU DABI, 16 de abril de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha sido elegido miembro del Consejo Ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA) para el periodo 2026-2028, en un contexto marcado por el aumento de los desafíos globales en materia de seguridad alimentaria y los riesgos derivados de las interrupciones en el tránsito por el estrecho de Ormuz, que podrían empujar a decenas de millones de personas al hambre aguda.

La elección subraya el papel clave del país en el sistema humanitario internacional.

Dubái alberga el mayor centro logístico humanitario de Naciones Unidas, situado estratégicamente junto al puerto de Jebel Ali e integrado en redes globales de apoyo a las cadenas de suministro, lo que permite redirigir rápidamente la ayuda en caso de interrupciones en rutas marítimas.

Además, Emiratos ha activado corredores terrestres alternativos y puso en marcha un puente aéreo internacional que distribuyó suministros esenciales a más de 100 países durante la pandemia de la covid-19.

En paralelo, el Depósito de Respuesta Humanitaria de la ONU en Dubái sigue activando rutas alternativas por tierra, mar y aire para garantizar la llegada de ayuda vital a poblaciones de Asia y África, pese a los retrasos que afectan a decenas de miles de toneladas de asistencia.

La incorporación al Consejo Ejecutivo del PMA marca un paso de Emiratos desde el papel de gran donante hacia el de socio estratégico, en línea con su visión de un mundo libre de hambre y su compromiso con la vinculación entre ayuda humanitaria y desarrollo sostenible.

El representante permanente de Emiratos ante la ONU, Mohamed Abushahab, afirmó que la participación en este órgano refuerza la capacidad del país para contribuir a la orientación estratégica del programa. “Trabajaremos para situar la innovación, la eficiencia logística y los sistemas alimentarios resilientes en el centro de la respuesta internacional”, señaló.

La elección se produce en un momento crítico, tras la fuerte caída del tráfico de petroleros por el estrecho de Ormuz desde finales de febrero de 2026, en medio del aumento de tensiones y amenazas a la seguridad marítima en esta vía clave.

El estrecho de Ormuz es uno de los principales puntos estratégicos del comercio mundial, por el que transita cerca de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado a nivel global, además de un tercio del comercio mundial de fertilizantes. Cualquier interrupción supone una amenaza directa para la seguridad alimentaria global.

Naciones Unidas ha advertido de que una perturbación prolongada podría llevar a 45 millones de personas adicionales a una situación de hambre aguda, mientras que otros cuatro millones en el mundo árabe corren el riesgo de caer en la pobreza.

Emiratos reiteró su compromiso de participar en los foros multilaterales pertinentes y su disposición a apoyar los esfuerzos internacionales para garantizar la reapertura y la seguridad del estrecho, subrayando que la libertad de navegación es una responsabilidad colectiva esencial para la estabilidad económica global.

Asimismo, advirtió de que el uso de rutas marítimas como instrumento de presión económica constituye una forma de guerra económica y piratería, con consecuencias para las cadenas de suministro globales.

Como miembro del Consejo Ejecutivo del PMA, Emiratos continuará trabajando para garantizar la entrega de ayuda alimentaria a las poblaciones más vulnerables, independientemente de los desafíos que afecten a las cadenas de suministro o a la seguridad alimentaria.

En paralelo, el país fue reelegido el pasado 8 de abril de 2026, por segundo mandato consecutivo, como miembro del Consejo Ejecutivo de ONU Mujeres para el periodo 2026-2028, lo que refleja su compromiso con la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas. También fue elegido, junto a Arabia Saudí, India y China, para formar parte del Comité de Organizaciones No Gubernamentales para el periodo 2027-2030.