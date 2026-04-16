La ministra de Estado destaca en Washington la resiliencia de Emiratos y la solidez de su relación con EE UU

WASHINGTON, 16 de abril de 2026 (WAM) — La ministra de Estado de Cooperación Internacional, Reem Al Hashimy, destacó la resiliencia de Emiratos Árabes Unidos frente a los recientes ataques iraníes, que calificó de “sin precedentes, no provocados y terroristas”, durante su intervención en el Semafor World Economy Summit celebrado en Washington.

Al Hashimy subrayó la eficacia de los sistemas de defensa aérea del país y la fortaleza de la sociedad emiratí. “Nuestra comunidad ha reafirmado lo que Emiratos ha construido como forma de vida: no solo prosperidad, sino también seguridad”, afirmó. “Es un reflejo del liderazgo del país y del espíritu de los Emiratos”.

La ministra abordó también la cuestión de la libertad de navegación y advirtió del impacto económico global de las interrupciones en el estrecho de Ormuz. “Nadie debería controlar el estrecho de Ormuz; ese es el principio”, señaló. “Las vías de paso internacionales son un bien público”.

Al Hashimy destacó que por este corredor transita cerca de una quinta parte del suministro energético mundial, así como una parte significativa de bienes esenciales, entre ellos el 30% de los fertilizantes globales, el 25% del gas natural licuado, el 25% del petróleo y el 70% de los materiales petroquímicos.

Subrayó que cualquier solución sostenible al conflicto debe abordar las causas profundas de la inestabilidad y garantizar la protección de las rutas comerciales y de las infraestructuras económicas críticas.

En relación con Estados Unidos, la ministra afirmó que la cooperación bilateral sigue fortaleciéndose pese a las tensiones regionales. “Es una relación no solo diversificada, sino también ambiciosa, que trasciende administraciones”, indicó. “Hemos invertido ya alrededor de un billón de dólares en la economía estadounidense y nos hemos comprometido a invertir otros 1,4 billones en los próximos diez años”.

Como ejemplo de esta cooperación, citó los proyectos conjuntos en el ámbito de la exploración espacial, que reflejan el carácter innovador de la relación entre ambos países.

Las declaraciones se producen en el marco de una visita a Washington, donde la ministra tiene previsto reunirse con miembros del Congreso, expertos en políticas públicas y organizaciones humanitarias.

Durante estos encuentros, Al Hashimy reafirmará la solidez de las relaciones entre Emiratos y Estados Unidos y la importancia de la cooperación para reforzar la estabilidad, impulsar el crecimiento económico sostenible y abordar desafíos globales compartidos.