El mercado laboral de Emiratos se mantiene estable y garantiza el pago puntual de salarios

DUBÁI, 16 de abril de 2026 (WAM) — El Ministerio de Recursos Humanos y Emiratización afirmó que el mercado laboral de Emiratos Árabes Unidos se mantiene estable y asegura la continuidad de la actividad empresarial pese a la evolución de la situación regional, lo que refleja la solidez, diversidad y capacidad de equilibrio de la economía del país.

El ministerio señaló que estos resultados evidencian la eficacia de la colaboración entre los sectores público y privado para impulsar un desarrollo sostenible. Indicó además que la continuidad de la actividad se refleja en los datos del sistema de protección salarial (WPS), que muestran que las empresas del sector privado siguen abonando los salarios de sus trabajadores en tiempo y forma.

En un comunicado, el ministerio destacó el alto grado de cumplimiento de las empresas de distintos sectores económicos con sus obligaciones legales, así como la confianza en la sostenibilidad del crecimiento y en las políticas gubernamentales destinadas a garantizar la continuidad de la actividad en cualquier circunstancia, apoyadas en un marco normativo avanzado y una infraestructura digital que permite mayor flexibilidad laboral.

Asimismo, subrayó que continúa supervisando el pago de salarios a través del WPS —que cubre aproximadamente al 99% de los trabajadores del sector privado— en coordinación con el Banco Central, y que no se han registrado cambios significativos en los niveles de cumplimiento pese a la coyuntura actual.

En cuanto a los indicadores operativos, los datos del ministerio muestran que la actividad se mantiene estable, con 2,3 millones de transacciones realizadas en marzo y cerca de siete millones en el conjunto del primer trimestre de 2026.

Los centros de atención del ministerio registraron también altos niveles de actividad, con más de cuatro millones de interacciones gestionadas por el centro de llamadas y 1,5 millones de consultas atendidas en 22 idiomas a través de los servicios de asesoramiento legal, lo que refleja la preparación de los canales de apoyo y la continuidad en la prestación de servicios.

En conjunto, estos indicadores confirman un alto nivel de eficiencia operativa sin impacto significativo en el ritmo de actividad. El ministerio añadió que continúa supervisando de forma proactiva la evolución del mercado laboral en coordinación con sus socios.

La cartera aseguró además que la situación regional no ha afectado a la estabilidad del empleo en el sector privado, gracias a la existencia de marcos legales flexibles que permiten modalidades como el teletrabajo. La mayoría de las empresas mantiene su actividad habitual, mientras que otras han optado por esquemas flexibles o trabajo a distancia según sus necesidades, sin afectar a la productividad.

El ministerio destacó la importancia de la colaboración estratégica entre los sectores público y privado para consolidar entornos laborales seguros y estables, impulsar el crecimiento económico sostenible y fomentar la creación de empleo.

En la misma línea, varias empresas del país reafirmaron su compromiso de mantener el empleo y los salarios, subrayando que la estabilidad de los trabajadores sigue siendo una prioridad.

El sector privado continúa operando con eficiencia gracias a un ecosistema laboral flexible y a una infraestructura digital avanzada, lo que garantiza la continuidad de los servicios, una respuesta ágil y una operativa precisa en un entorno de transparencia que refuerza la confianza de los inversores y la resiliencia de la economía nacional.