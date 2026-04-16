EDGE refuerza su alianza con el Ejército de Brasil para evaluar armamento de nueva generación

SÃO PAULO, 16 de abril de 2026 (WAM) — El grupo EDGE, uno de los principales conglomerados mundiales en defensa y tecnología avanzada, ha establecido una alianza con el Ejército de Brasil para crear un marco de experimentación de armamento de nueva generación por parte de unidades especializadas.

La colaboración incluye la evaluación, en entornos operativos rigurosos y realistas, del fusil de asalto CARACAL CAR 816, calibre 5,56x45 mm OTAN, y del fusil de francotirador CARACAL CSR50, calibre 12,7x99 mm OTAN. Las pruebas serán realizadas por unidades especializadas, lo que permitirá analizar el rendimiento en condiciones exigentes y adaptadas a distintos escenarios.

El acuerdo refleja el interés compartido de ambas partes por fomentar el intercambio de conocimientos y el desarrollo conjunto de capacidades mediante el diálogo técnico, operativo y logístico.

La iniciativa busca identificar soluciones que mejoren la integración de estos sistemas en el Ejército brasileño, así como apoyar la formación y el desarrollo del capital humano, reforzando las competencias de las fuerzas especiales en el uso de armamento de asalto y precisión. Se espera que los resultados contribuyan directamente a mejorar la eficacia en combate y a elevar los niveles de preparación operativa de las fuerzas terrestres.

Este acuerdo supone un nuevo paso en la colaboración entre EDGE y el Ejército de Brasil, y refuerza el compromiso de la compañía con la innovación, la excelencia operativa y el desarrollo de capacidades estratégicas en el país.