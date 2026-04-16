Emiratos convoca al encargado de negocios de Irak y protesta por ataques lanzados desde su territorio

ABU DABI, 16 de abril de 2026 (WAM) — El Ministerio de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos convocó al encargado de negocios de la Embajada de Irak en el país, Omar Abdulmajid Hamid Al Obaidi, al que trasladó una enérgica nota de protesta en la que expresa su firme condena y rechazo a los continuos ataques terroristas no provocados lanzados desde territorio iraquí.

Según el comunicado, estos ataques han sido llevados a cabo por facciones, milicias y grupos armados vinculados a la República Islámica de Irán, pese al anuncio de alto el fuego, y han tenido como objetivo varias infraestructuras críticas en países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), en lo que Emiratos considera una violación flagrante de su soberanía y de su espacio aéreo, así como del derecho internacional, el derecho internacional humanitario y la Carta de Naciones Unidas.

La nota, entregada por Ahmed Juma Al Marashda, director del Departamento de Asuntos Árabes, subraya que estos ataques continuados amenazan la estabilidad regional y socavan los esfuerzos internacionales para reforzar la seguridad en la región.

Asimismo, advierte de que estas acciones plantean serios desafíos a las relaciones con Irak y afectan a la cooperación en curso y a los lazos fraternales con los países del Golfo.

Emiratos instó al Gobierno iraquí a comprometerse de forma inmediata e incondicional a detener y prevenir cualquier acto de agresión lanzado desde su territorio contra países del Golfo y de la región, y a abordar estas amenazas de manera urgente y responsable conforme al derecho internacional.

La nota también recuerda la resolución 2817 (2026) del Consejo de Seguridad de la ONU, copatrocinada por 136 países, que exige el cese inmediato e incondicional de cualquier provocación o amenaza contra Estados vecinos, incluidas aquellas realizadas a través de actores intermediarios.

En este contexto, Emiratos subrayó la importancia de que Irak desempeñe un papel activo en el refuerzo de la seguridad y la estabilidad regional, preservando su soberanía y consolidando su posición como socio responsable en la región.