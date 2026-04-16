Emiratos mantiene reuniones bilaterales de alto nivel en Washington para reforzar las alianzas financieras globales

WASHINGTON, 16 de abril de 2026 (WAM)— El ministro de Estado de Asuntos Financieros de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Hadi Al Hussaini, mantuvo una serie de reuniones bilaterales con ministros de Finanzas y altos responsables internacionales al margen de las reuniones anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, donde encabeza la delegación emiratí.

Los encuentros, celebrados en la capital estadounidense, incluyeron a representantes de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Canadá, Argentina, Suiza y Noruega, y se centraron en ampliar las vías de cooperación financiera, así como en abordar cuestiones fiscales y tributarias de interés común.

Durante su reunión con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, Al Hussaini analizó las perspectivas para reforzar la cooperación estratégica entre ambos países en los ámbitos financiero y económico, en presencia del gobernador del Banco Central de Emiratos, Khaled Mohamed Balama.

El ministro destacó el liderazgo de Estados Unidos en la agenda financiera del G20 este año y expresó el agradecimiento de Emiratos por la invitación a participar como país invitado en este foro, subrayando que refleja la solidez de la relación bilateral y el creciente reconocimiento internacional del papel financiero del país.

Asimismo, señaló que el encuentro permitió alinear posiciones sobre prioridades financieras actuales y explorar soluciones innovadoras para reforzar la estabilidad del sistema financiero regional.

En su reunión con Roland Lescure, ministro francés de Economía, Finanzas y Soberanía Industrial y Digital, ambas partes analizaron la cooperación financiera bilateral y estudiaron vías para ampliarla, así como para reforzar el intercambio de conocimientos en sectores clave.

Al Hussaini también se reunió con la ministra británica de Economía, Rachel Reeves, con quien abordó el fortalecimiento de la cooperación financiera y revisó la asociación estratégica entre ambos países en ámbitos de interés común. Ambas partes subrayaron la importancia de mantener la coordinación y el intercambio de perspectivas sobre cuestiones financieras globales.

Durante su encuentro con el ministro de Finanzas y de Ingresos Nacionales de Canadá, François-Philippe Champagne, el responsable emiratí analizó áreas de cooperación y destacó la necesidad de alinear esfuerzos para desarrollar marcos que favorezcan intereses compartidos y la sostenibilidad financiera.

En su reunión con el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, ambas partes destacaron el impulso positivo de las relaciones bilaterales, especialmente tras la entrada en vigor en noviembre de 2024 del acuerdo de promoción y protección de inversiones. El encuentro abordó nuevas oportunidades de cooperación económica y financiera, así como la importancia del convenio para evitar la doble imposición.

Al Hussaini mantuvo además un encuentro con Daniela Stoffel, secretaria de Estado de Finanzas Internacionales de Suiza, en el que ambas partes valoraron la solidez de sus relaciones financieras y reafirmaron su compromiso de reforzar la cooperación y la coordinación regulatoria.

En su reunión con el ministro de Finanzas de Noruega, Jens Stoltenberg, analizaron formas de desarrollar el marco jurídico e institucional común para impulsar nuevas oportunidades de colaboración financiera y mejorar el entorno empresarial en ambos países.

Estas reuniones se enmarcan en el compromiso de Emiratos de reforzar sus vínculos con los principales centros financieros y económicos internacionales. A través de estos encuentros, la delegación emiratí continúa impulsando marcos de cooperación innovadores que contribuyan a la estabilidad del sistema financiero global.