El presidente de Emiratos recibe las cartas credenciales de nuevos embajadores

ABU DABI, 16 de abril de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyan, recibió este jueves las cartas credenciales de varios embajadores recientemente designados en el país.

Durante la ceremonia, el jefe de Estado dio la bienvenida a los diplomáticos y les deseó éxito en su labor de fortalecer la cooperación entre Emiratos y sus respectivos países en beneficio de los intereses mutuos. Asimismo, aseguró que contarán con todo el apoyo necesario para desempeñar sus funciones con eficacia.

El presidente subrayó además que la política de Emiratos se basa en el refuerzo de la cooperación y en la construcción de alianzas en beneficio de su población y de los pueblos del mundo.

El jeque Mohamed recibió las credenciales de Isaac Ananias Moyo, embajador de Zimbabue; Bolbongse Vangphaen, embajador de Tailandia; y Zeng Jixin, embajador de la República Popular China.

A la ceremonia asistieron el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohamed bin Hamad bin Tahnoon al Nahyan, asesor del presidente, así como varios ministros y altos cargos.