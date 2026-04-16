La Agencia Espacial de Emiratos refuerza sus alianzas globales en el 41º Simposio Espacial

ABU DABI, 16 de abril de 2026 (WAM) — La Agencia Espacial de Emiratos Árabes Unidos concluyó su participación en el 41º Simposio Espacial, celebrado en Colorado Springs entre el 13 y el 16 de abril, en un paso relevante para fortalecer sus alianzas estratégicas internacionales y avanzar en la Estrategia Espacial Nacional 2031.

La delegación, encabezada por Ahmad Belhoul al Falasi, ministro de Deportes y presidente de la agencia, mantuvo encuentros con líderes internacionales para debatir el futuro del sector espacial. Esta participación refleja el compromiso de Emiratos de actuar como un socio activo en la configuración de la economía espacial global, con el objetivo de duplicar el retorno económico y reforzar la competitividad nacional mediante la cooperación internacional.

Durante el encuentro, la delegación destacó varios hitos, entre ellos la ampliación hasta 2028 de la misión emiratí a Marte, conocida como sonda Hope, tras el éxito en la recopilación de más de 10 terabytes de datos científicos de acceso abierto, que han permitido ofrecer la primera visión integral de la atmósfera marciana.

El equipo emiratí presentó también los avances de la misión al cinturón de asteroides y diversas iniciativas destinadas a impulsar la economía espacial nacional, consolidando la posición del país como destino destacado para la innovación y la inversión en el ámbito aeroespacial.

Al margen del simposio, la delegación mantuvo reuniones bilaterales con organismos internacionales como la NASA, la Administración Aeroespacial de Corea y el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia. En estos encuentros se abordaron oportunidades de cooperación en la exploración lunar y marciana, la continuidad de los Acuerdos Artemis y el papel del sector privado en el desarrollo tecnológico.

Asimismo, la participación en mesas redondas junto a representantes de Alemania y Perú puso de relieve la importancia de avanzar desde modelos de cooperación tradicionales hacia alianzas estratégicas a largo plazo que impulsen el desarrollo de tecnologías avanzadas y del talento nacional.