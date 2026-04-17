Subida de temperaturas y previsión de polvo y lluvias a mediados de semana en todo el país

ABU DABI, 17 de abril de 2026 (WAM) — El Centro Nacional de Meteorología (NCM) prevé un periodo de tiempo inestable en Emiratos Árabes Unidos desde el sábado 18 hasta el miércoles 22 de abril.

El episodio comenzará con cielos despejados o parcialmente nubosos y un notable aumento de las temperaturas durante el fin de semana, acompañado de vientos de ligeros a moderados.

A partir de la noche del lunes se espera un aumento progresivo de la nubosidad en zonas costeras e islas, que dará paso a condiciones más inestables a mediados de semana. El martes y el miércoles predominarán cielos parcialmente nubosos a cubiertos, con presencia de polvo en suspensión y probabilidad de lluvias en varias regiones, especialmente en el oeste y el este del país.

Este cambio irá acompañado de un descenso apreciable de las temperaturas y de un incremento de la intensidad del viento, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora, lo que provocará mar agitada en ocasiones en el golfo Arábigo, mientras que el mar de Omán se mantendrá relativamente tranquilo.