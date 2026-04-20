El Banco de Desarrollo de Emiratos alcanza los 1.000 millones de dirhams en aprobaciones mensuales

ABU DABI, 20 de abril de 2026 (WAM) — El Banco de Desarrollo de Emiratos (EDB) anunció este lunes un hito estratégico al registrar 1.000 millones de dirhams en aprobaciones mensuales de financiación, un volumen que refuerza la posición del país como refugio económico global.

En un contexto internacional marcado por cambios en las dinámicas comerciales y tensiones geopolíticas, el EDB avanza en una estrategia a largo plazo orientada a garantizar la resiliencia económica nacional. A través de la financiación sistemática de grandes proyectos industriales, la entidad busca asegurar la solidez y autosuficiencia de las infraestructuras y redes de suministro del país.

“El modelo económico de Emiratos se basa en una planificación estratégica, no en reacciones puntuales”, afirmó Ahmed Mohamed Al Naqbi, consejero delegado del banco. “Alcanzar los 1.000 millones de dirhams en aprobaciones mensuales demuestra nuestra capacidad para ejecutar esa visión a gran escala. Estamos financiando deliberadamente proyectos clave e infraestructuras críticas que definirán la economía del futuro”.

Al Naqbi añadió que el crecimiento responde a una cartera sostenible respaldada por un análisis riguroso del riesgo crediticio, con el objetivo de construir una base industrial sólida y menos expuesta a presiones externas.

El volumen alcanzado refleja una cartera de inversiones estratégicas centradas en cinco sectores prioritarios: industria manufacturera, seguridad alimentaria, energías renovables, sanidad y tecnología avanzada.

Entre los proyectos destacados figuran iniciativas como las tecnologías de redes inteligentes de Esyasoft Holding o el proyecto energético Al Nouf de EWEC, vinculados a la transición energética y a la independencia tecnológica del país.

Para facilitar el despliegue de capital, el banco ha introducido ajustes estructurales, como la flexibilización de su política de liquidez, la reducción de requisitos para la aprobación de préstamos y la revisión de sus marcos de financiación y capital.

Estas medidas buscan agilizar el acceso a los fondos y reforzar el papel del EDB como motor del crecimiento industrial y de la resiliencia de las cadenas de suministro.

En el marco de la iniciativa Operation 300bn, el banco aspira a consolidarse como socio institucional clave para el desarrollo industrial de Emiratos, proporcionando financiación a largo plazo y capital estratégico para afianzar su posición como centro económico global.