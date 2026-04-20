Los corredores multimodales ganan peso a medida que se reconfiguran las cadenas de suministro, según DP World

DUBÁI, 20 de abril de 2026 (WAM) — DP World afirmó que continúa apoyando a sus clientes para garantizar el flujo fluido de mercancías mediante la integración de redes marítimas, ferroviarias y por carretera, cada vez más esenciales para la resiliencia de las cadenas de suministro.

En su nuevo informe, titulado Una oportunidad de 60.700 millones de dólares: el transporte multimodal y el futuro del comercio global, la compañía analiza cómo las redes de transporte integradas están redefiniendo el movimiento de bienes en los mercados regionales y globales.

En un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica, la congestión portuaria y las presiones climáticas, la capacidad de trasladar mercancías sin fricciones entre distintos modos de transporte se está convirtiendo en una ventaja competitiva clave.

Las previsiones del sector indican que el mercado global de transporte multimodal podría alcanzar cerca de 160.000 millones de dólares en 2032, lo que representa una oportunidad de crecimiento de 60.700 millones impulsada por la demanda de cadenas de suministro más ágiles, transparentes y fiables.

Este modelo incluye servicios marítimos de corta distancia que conectan puertos regionales, junto con soluciones ferroviarias y por carretera que extienden el transporte hacia el interior, permitiendo una logística más integrada a lo largo de los principales corredores comerciales.

Para DP World, no se trata solo de una tendencia futura. La compañía ya aplica este enfoque en su red global. A través de su división de servicios marítimos, conecta más de 200 puertos en todo el mundo y respalda más de 23.500 travesías anuales, mientras que su unidad de soluciones de transporte gestiona alrededor de seis millones de TEU, reforzando la conectividad que sustenta los flujos comerciales globales.

Estos servicios se integran cada vez más con capacidades logísticas en tierra, incluyendo ferrocarril y carretera, lo que permite a los clientes mover mercancías con mayor eficiencia a lo largo de los principales corredores.

Este enfoque basado en corredores gana relevancia a medida que las cadenas de suministro evolucionan desde modelos lineales hacia redes regionales más interconectadas.

Con patrones comerciales cada vez más condicionados por la resiliencia, la regionalización y la rapidez de entrega, las empresas requieren sistemas de transporte capaces de adaptarse a distintos modos manteniendo la fiabilidad y la visibilidad de extremo a extremo.

DP World está respondiendo reforzando la conexión entre puertos, servicios marítimos y logística interior para ofrecer soluciones más integradas. Esto incluye ampliar la conectividad más allá de los grandes hubs, mejorar el acceso terrestre y facilitar una mayor coordinación a lo largo de toda la cadena logística.

Estas capacidades sitúan a la empresa en una posición favorable para apoyar a sus clientes en un entorno en el que el comercio se articula cada vez más en torno a corredores y donde la resiliencia operativa es un requisito clave.

“El aumento de las disrupciones en las cadenas de suministro hace imprescindible conectar puertos, servicios marítimos, ferrocarril y carretera en corredores comerciales integrados”, señaló Ganesh Raj, director global de operaciones de servicios marítimos de DP World. “Estamos ayudando a nuestros clientes a mantener la fiabilidad y la eficiencia mediante flujos de carga más flexibles y conectados”.