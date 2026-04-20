Seguridad del Estado anuncia el desmantelamiento de una organización terrorista que planeaba desestabilizar el país

ABU DABI, 20 de abril de 2026 (WAM) — El Departamento de Seguridad del Estado de Emiratos Árabes Unidos anunció el desmantelamiento de una organización terrorista y la detención de sus miembros por su implicación en actividades encubiertas destinadas a socavar la unidad nacional y desestabilizar el país mediante planes para ejecutar operaciones terroristas y de sabotaje en territorio emiratí. Las investigaciones revelaron vínculos entre el grupo y la ideología iraní de la “wilayat al-faqih”.

Las pesquisas también determinaron que los implicados adoptaron ideologías extremistas que suponen una amenaza para la seguridad interna, llevando a cabo labores de captación y movilización a través de reuniones secretas en el marco de un plan coordinado con entidades externas para acceder a lugares sensibles.

Según las labores de seguimiento e investigación, la organización celebró encuentros clandestinos dentro y fuera del país con elementos terroristas y entidades sospechosas, con el objetivo de difundir ideas engañosas entre la juventud emiratí y reclutarla en favor de lealtades extranjeras, incitar contra la política exterior y las medidas internas del país y proyectar una imagen negativa del mismo. Asimismo, recaudó fondos por vías no oficiales y los transfirió a entidades externas sospechosas.

Entre los cargos imputados a los miembros de la organización figuran la creación de una estructura secreta, la gestión de sus actividades dentro del país, la prestación de lealtad a partes externas y el atentado contra la unidad nacional y la paz social.

El Departamento de Seguridad del Estado reiteró su firme compromiso de hacer frente a cualquier amenaza a la seguridad pública e instó a ciudadanos y residentes a comunicar actividades sospechosas a través de los canales oficiales para reforzar la seguridad y la estabilidad.