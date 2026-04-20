El presidente de Emiratos recibe al primer ministro de Albania

ABU DABI, 20 de abril de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyan, recibió este lunes al primer ministro de Albania, Edi Rama, que se encuentra de visita de trabajo en el país.

Durante el encuentro, ambas partes abordaron vías para reforzar las relaciones bilaterales en sectores prioritarios como la economía, el comercio, las energías renovables y la tecnología, con el objetivo de impulsar beneficios mutuos para ambos países y sus ciudadanos.

El presidente emiratí y el jefe del Gobierno albanés reafirmaron su compromiso de seguir fortaleciendo los vínculos, que han registrado avances sostenidos, y de ampliar las alianzas de desarrollo para impulsar un crecimiento económico duradero acorde con las aspiraciones de progreso y prosperidad de sus pueblos.

La reunión también sirvió para analizar la evolución de la situación regional y sus implicaciones para la seguridad y la estabilidad, así como su impacto en la seguridad marítima y la economía global.

Ambas partes abordaron además los ataques terroristas atribuidos a Irán contra civiles e infraestructuras en Emiratos y otros países de la región. Rama reiteró la condena de Albania a estos actos, que calificó de violación del derecho internacional y de amenaza para la estabilidad regional.

Al encuentro asistieron el jeque Theyab bin Mohamed bin Zayed al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos de Desarrollo y de los Héroes Caídos, varios ministros y altos cargos, así como la delegación que acompaña al primer ministro albanés.