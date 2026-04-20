Declaración conjunta sobre el acuerdo de presupuesto unificado en Libia

ABU DABI, 20 de abril de 2026 (WAM) — Los Gobiernos de Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Egipto, Francia, Alemania, Italia, Qatar, Arabia Saudí, Turquía y Reino Unido han emitido la siguiente declaración:

“Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Francia, Alemania, Italia, Qatar, Arabia Saudí, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos acogen con satisfacción la firma, el pasado 11 de abril, de un presupuesto unificado para Libia correspondiente a 2026, el primero de carácter nacional en más de una década y un paso clave para reforzar la coordinación económica entre los líderes del oeste y el este del país. Valoramos su enfoque constructivo para alcanzar este acuerdo, que tiene el potencial de favorecer una mayor unidad, estabilidad y prosperidad en Libia.

La plena aplicación del presupuesto unificado contribuirá a reforzar la estabilidad financiera del país, proteger el valor del dinar y el poder adquisitivo de la población, facilitar la ejecución de proyectos de desarrollo y atraer inversión internacional en todo el territorio, así como fortalecer instituciones tecnocráticas clave como el Banco Central de Libia, la Compañía Nacional de Petróleo y el Tribunal de Cuentas.

El presupuesto incluye el primer plan operativo de la Compañía Nacional de Petróleo en años, así como financiación para aumentar la producción energética, junto con mecanismos de supervisión para garantizar el uso eficaz de los recursos. El incremento de la producción de petróleo y gas favorecerá la prosperidad del pueblo libio y de sus socios internacionales, además de contribuir a la seguridad energética regional y global.

Reiteramos nuestro apoyo a la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) y a la hoja de ruta elaborada por la representante especial del secretario general de la ONU, Hanna Tetteh, e instamos a todas las partes a aprovechar este marco y la mediación de la misión para avanzar hacia un proceso político liderado por los propios libios que conduzca a una gobernanza unificada y a la celebración de elecciones nacionales. Una mayor integración económica complementará y reforzará este proceso político. Una Libia fuerte y próspera, con instituciones económicas, militares y políticas unificadas, redunda en el interés de todos”.