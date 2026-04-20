Abdullah bin Zayed y la ministra de Exteriores de Canadá abordan la relación bilateral y la situación regional por teléfono

ABU DABI, 20 de abril de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, mantuvo una conversación telefónica con la ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, en la que analizaron la evolución de la situación regional tras los ataques con misiles atribuidos a Irán contra Emiratos y varios países de la región.

Ambas partes revisaron también los últimos acontecimientos relacionados con el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un alto el fuego de dos semanas entre Washington e Irán, y subrayaron la importancia de reforzar la cooperación internacional para alcanzar una paz duradera y salvaguardar la seguridad regional y global.

Durante la conversación, abordaron asimismo las relaciones bilaterales y las vías para fortalecer la cooperación conjunta en apoyo de las prioridades de desarrollo de ambos países.