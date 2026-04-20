Abdullah bin Zayed y la ministra de Exteriores de Finlandia abordan la situación regional por teléfono

ABU DABI, 20 de abril de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, mantuvo una conversación telefónica con su homóloga finlandesa, Elina Valtonen, en la que analizaron la evolución de la situación regional tras los ataques con misiles atribuidos a Irán contra Emiratos y varios países de la región.

Ambos responsables repasaron también los últimos acontecimientos relacionados con el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un alto el fuego de dos semanas entre Washington e Irán, así como las vías para reforzar los esfuerzos internacionales dirigidos a consolidar la seguridad y una paz duradera en la región.

Durante la conversación, trataron además diversos asuntos de interés común relacionados con las relaciones bilaterales entre ambos países.