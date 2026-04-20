Baréin condena el plan terrorista para desestabilizar Emiratos

MANAMA, 20 de abril de 2026 (WAM) — El Reino de Baréin expresó su firme condena y rechazo al plan terrorista y de sabotaje dirigido a socavar la seguridad, la estabilidad y la cohesión social de Emiratos Árabes Unidos.

En un comunicado difundido por la agencia oficial BNA, el Ministerio de Asuntos Exteriores elogió la eficacia y vigilancia de los servicios de seguridad e inteligencia emiratíes por desmantelar la célula terrorista vinculada a Irán, detener a sus miembros y frustrar sus objetivos.

El ministerio reafirmó además la plena solidaridad de Baréin con Emiratos y su apoyo a todas las medidas destinadas a proteger la soberanía del país y combatir el terrorismo, el extremismo y las injerencias externas. En este sentido, subrayó los estrechos vínculos entre ambos países y reiteró su compromiso con la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de Emiratos Árabes Unidos.