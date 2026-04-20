Jordania condena el plan terrorista contra Emiratos

AMÁN, 20 de abril de 2026 (WAM) — El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados del Reino Hachemita de Jordania condenó el plan terrorista destinado a socavar la unidad nacional y la estabilidad de Emiratos Árabes Unidos, al que calificó de intento inaceptable de amenazar la seguridad del país.

En un comunicado difundido por la agencia Petra, el ministerio expresó su rechazo y condena a este plan, y manifestó su plena solidaridad con Emiratos, así como su apoyo a todas las medidas adoptadas para proteger su soberanía, seguridad y estabilidad, además del bienestar de sus ciudadanos y residentes.

El reino reiteró su rechazo a todas las formas de violencia y terrorismo que buscan desestabilizar la seguridad y la estabilidad.