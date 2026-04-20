Kuwait elogia a las autoridades de Emiratos por frustrar un plan terrorista

KUWAIT, 20 de abril de 2026 (WAM) — El Estado de Kuwait elogió la eficacia y la vigilancia de las autoridades de seguridad de Emiratos Árabes Unidos por desmantelar una organización terrorista y detener a sus miembros, implicados en actividades destinadas a socavar la unidad nacional y desestabilizar la seguridad.

En un comunicado publicado el lunes y difundido por la agencia KUNA, el Ministerio de Asuntos Exteriores kuwaití reiteró el rechazo total del país a todas las formas de terrorismo y extremismo, y condenó a quienes estén detrás de estos actos o los apoyen.

Asimismo, reafirmó la plena solidaridad de Kuwait con Emiratos y su respaldo a todas las medidas adoptadas para preservar su seguridad, estabilidad y soberanía.