Mauritania elogia a Emiratos por desmantelar una célula terrorista y reafirma su solidaridad

NUAKCHOT, 21 de abril de 2026 (WAM) — La República Islámica de Mauritania elogió las medidas de seguridad adoptadas por Emiratos Árabes Unidos que condujeron al desmantelamiento de una célula terrorista y a la detención de sus miembros.

En un comunicado difundido por la agencia oficial mauritana, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Mauritanos en el Exterior expresó la plena solidaridad del país con Emiratos en la protección de su seguridad y estabilidad.

El ministerio destacó asimismo la vigilancia y eficacia de los servicios de seguridad emiratíes y reiteró su apoyo al país en la defensa de su seguridad y estabilidad.

Mauritania reafirmó además su rechazo total al terrorismo en todas sus formas y su respaldo a los esfuerzos dirigidos a combatirlo y reforzar la seguridad en la región.