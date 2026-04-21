Hamdan bin Mohammed revisa las operaciones del aeropuerto internacional de Dubái y de Emirates

DUBÁI, 21 de abril de 2026 (WAM) — El príncipe heredero de Dubái, viceprimer ministro, ministro de Defensa y presidente del Consejo Ejecutivo de Dubái, el jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid al Maktoum, afirmó que el sector de la aviación del emirato, bajo la visión y directrices del jeque Mohammed bin Rashid al Maktoum, sigue desempeñando un papel clave en la conexión de los mercados globales y en el impulso de la economía mundial mediante el transporte eficiente de pasajeros y mercancías.

Hamdan elogió el rendimiento de los equipos del aeropuerto internacional de Dubái, bajo el liderazgo del jeque Ahmed bin Saeed al Maktoum, presidente de la Autoridad de Aviación Civil de Dubái, de Dubai Airports y de Emirates Airline and Group.

Acompañado por Ahmed bin Saeed, el príncipe heredero revisó las operaciones del aeropuerto, incluidos los servicios a pasajeros prestados por Emirates. También visitó el centro de operaciones de la Policía de Dubái, donde recibió información sobre su papel en la seguridad aeroportuaria y en la mejora de la experiencia de viaje mediante servicios inteligentes.

Asimismo, fue informado sobre las mejoras tecnológicas en curso destinadas a aumentar la eficiencia, agilizar los flujos de pasajeros y los procedimientos de viaje, y mejorar la comodidad de los usuarios.

“Estoy orgulloso de los equipos de Dubai Airports, Emirates y flydubai. Nuestro ecosistema aeronáutico de nivel mundial mantiene operaciones fluidas y eficientes en un entorno cambiante, garantizando la seguridad y reflejando la resiliencia y preparación de Dubái”, afirmó.

Añadió que Dubai Airports desempeña un papel central en el crecimiento sostenible de la ciudad y en su posicionamiento como puente entre mercados globales, y subrayó que el emirato seguirá avanzando en sus planes de expansión, con inversiones en infraestructuras y talento para reforzar su papel como nodo global de conexión.

Hamdan bin Mohammed también revisó las operaciones de Emirates Airline y destacó su papel en la conexión de Dubái con el mundo, a través de una red que abarca 123 destinos en 65 países. Elogió además la profesionalidad de pilotos y tripulaciones de cabina, así como el mantenimiento de altos estándares de calidad.

Durante la visita, recibió información sobre el Centro de Control de Operaciones de Red de Emirates, considerado el núcleo de las operaciones de la aerolínea, equipado con inteligencia artificial, sistemas avanzados de visión por ordenador y cartografía geoespacial en tiempo real, lo que permite monitorizar vuelos, condiciones meteorológicas y desarrollos globales, facilitando respuestas rápidas y una gestión eficiente.

El aeropuerto internacional de Dubái registró en 2025 más de 95 millones de pasajeros, manteniéndose como el más transitado del mundo en tráfico internacional por duodécimo año consecutivo. El número total de movimientos de vuelos alcanzó los 454.800, un aumento interanual del 3,3%, reflejo del crecimiento sostenido de la red y la capacidad.