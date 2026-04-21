El presidente de Emiratos recibe a su homólogo de Sierra Leona

ABU DABI, 21 de abril de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyan, recibió a su homólogo de Sierra Leona, Julius Maada Bio, quien se encuentra de visita de trabajo en el país.

Durante el encuentro, ambos mandatarios abordaron vías para reforzar las relaciones bilaterales en beneficio de sus respectivos países y pueblos, especialmente en sectores prioritarios como la economía, el comercio, la inversión, las energías renovables y la sostenibilidad, en el marco del Acuerdo de Asociación Económica Integral firmado entre ambos países en febrero.

Los dos líderes reafirmaron su compromiso de impulsar los objetivos de este acuerdo, que constituye un marco clave para la cooperación y para aprovechar oportunidades que permitan desarrollar alianzas orientadas al crecimiento y la prosperidad.

Asimismo, analizaron la evolución de la situación en Oriente Próximo y sus graves implicaciones para la paz y la seguridad regional e internacional, así como su impacto en la seguridad marítima y la economía global.

El presidente Bio reiteró su condena a los ataques terroristas atribuidos a Irán contra civiles e infraestructuras en Emiratos y otros países de la región, que calificó de violación de la soberanía y del derecho internacional, además de una amenaza para la estabilidad regional.

A la reunión asistieron el jeque Mansour bin Zayed al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial; el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi; el jeque Hamdan bin Zayed al Nahyan, representante del gobernante en la región de Al Dhafra; Saqr Ghobash, presidente del Consejo Nacional Federal; el jeque Saif bin Mohammed al Nahyan; el jeque Suroor bin Mohammed al Nahyan; el jeque Nahyan bin Zayed al Nahyan, presidente de la Fundación Zayed para el Bien; el teniente general jeque Saif bin Zayed al Nahyan, viceprimer ministro y ministro del Interior; el jeque Hamed bin Zayed al Nahyan; el jeque Khalid bin Zayed al Nahyan, presidente del patronato de la Autoridad Zayed para Personas con Determinación; el jeque Theyab bin Mohamed bin Zayed al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos de Desarrollo y de los Héroes Caídos; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Zayed bin Mohamed bin Zayed al Nahyan; el jeque Sultan bin Hamdan al Nahyan, asesor del presidente; el jeque Nahyan bin Mubarak al Nahyan, ministro de Tolerancia y Convivencia; así como varios jeques, ministros y altos cargos.