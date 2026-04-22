DMCC lanza dos torres comerciales en el marco de la expansión de Uptown Dubai

DUBÁI, 22 de abril de 2026 (WAM) — DMCC anunció el lanzamiento de One Uptown Place y Two Uptown Place, dos nuevas torres comerciales de alta gama en su distrito insignia Uptown Dubai, en lo que supone un nuevo hito en la expansión de esta zona.

El proyecto añadirá más de 560.000 pies cuadrados (unos 52.000 metros cuadrados) de oficinas de categoría A, elevando la superficie comercial total del distrito por encima del millón de pies cuadrados.

Se prevé que el proceso de arrendamiento comience en la segunda mitad del año, mientras que la finalización de las obras está prevista para el primer trimestre de 2028.

Con 21 y 15 plantas respectivamente, las torres están diseñadas para albergar una amplia gama de empresas, desde multinacionales hasta compañías en rápido crecimiento. Las oficinas tendrán superficies que oscilarán entre los 2.100 y los 17.600 pies cuadrados, con algunas plantas que ofrecerán configuraciones multinivel conectadas por escaleras privadas, pensadas para grandes empresas que buscan mayor integración operativa.

El desarrollo incluirá además 82.000 pies cuadrados de espacio comercial.

La ampliación coincide con la creación por parte de DMCC de nuevos ecosistemas en finanzas y mercados de capitales, como FinX y Wealth Hub, concebidos para atraer a instituciones financieras, plataformas fintech, prestamistas alternativos y empresas de activos digitales.

“El tejido empresarial prioriza cada vez más entornos que combinen conectividad, flexibilidad y acceso a capital y mercados”, señaló Ahmed bin Sulayem, presidente ejecutivo y consejero delegado de DMCC. “Con One Uptown Place y Two Uptown Place añadimos más de 560.000 pies cuadrados de oficinas de categoría A, lo que sitúa la capacidad comercial total de Uptown Dubai por encima del millón de pies cuadrados”.

El directivo añadió que, con el desarrollo de nuevos ecosistemas como DMCC Wealth Hub, FinX y el Maritime Centre, Uptown Dubai evoluciona hacia un distrito totalmente integrado que ofrece a las empresas una plataforma premium y conectada para crecer y operar a escala global.

El proyecto contará también con más de 1.600 plazas de aparcamiento con servicio de aparcacoches, además de una conexión directa mediante lanzadera con el metro de Dubái.

Ambos edificios aspiran a obtener la certificación LEED Oro, incorporando sistemas de eficiencia energética y de agua, acristalamientos con control solar y estándares avanzados de calidad ambiental interior.