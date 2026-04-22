Abdullah bin Zayed y el ministro de Exteriores neerlandés abordan las relaciones bilaterales y la situación regional

ABU DABI, 22 de abril de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, recibió al ministro de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos, Tom Berendsen.

Durante el encuentro, ambos abordaron la evolución de la situación en la región y las graves repercusiones de los ataques con misiles, calificados de terroristas y no provocados, atribuidos a Irán contra Emiratos y otros países aliados. También analizaron el impacto de estos ataques en la seguridad y estabilidad regional e internacional, así como sus efectos en la seguridad marítima, el suministro energético y la economía global.

Berendsen reafirmó la solidaridad de su país con Emiratos en la adopción de todas las medidas necesarias para proteger su soberanía, salvaguardar su seguridad e integridad territorial y garantizar la seguridad de sus ciudadanos, residentes y visitantes.

Por su parte, Abdullah bin Zayed agradeció la visita del ministro neerlandés, que consideró reflejo de la solidez de las relaciones entre ambos países y del respaldo de Países Bajos tras los ataques.

Ambas partes revisaron además los últimos acontecimientos regionales, en particular el reciente anuncio de un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, y subrayaron la importancia de reforzar los esfuerzos internacionales para consolidar la seguridad, la estabilidad y la paz en la región.

Los ministros trataron asimismo diversos asuntos de interés común relacionados con las relaciones bilaterales y las vías para ampliar la cooperación en distintos ámbitos, con el objetivo de impulsar el crecimiento y la prosperidad de ambos países.

A la reunión asistieron la ministra de Estado Lana Zaki Nusseibeh y el ministro adjunto de Asuntos Exteriores para Ciencia y Tecnología Avanzadas, Omran Sharaf.