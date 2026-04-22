El presidente de Emiratos recibe al ministro de Defensa de Italia

ABU DABI, 22 de abril de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyan, recibió al ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto.

Durante el encuentro, el ministro italiano transmitió al mandatario emiratí los saludos de la primera ministra, Giorgia Meloni, así como sus deseos de seguridad y prosperidad para Emiratos.

La reunión abordó la cooperación bilateral y las vías para reforzar la colaboración en materia de defensa y seguridad.

Ambas partes analizaron también la evolución de la situación en Oriente Próximo, sus implicaciones para la estabilidad regional e internacional y su impacto en la seguridad marítima. Crosetto reiteró la condena de Italia a los ataques terroristas atribuidos a Irán contra Emiratos y otros países de la región, que calificó como una violación de la soberanía y del derecho internacional, además de una amenaza para la estabilidad regional.

A la reunión asistieron el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; Mohamed bin Mubarak al Mazrouei, ministro de Estado para Asuntos de Defensa; y varios responsables.