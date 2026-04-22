Mansour bin Zayed y Hazza bin Zayed presencian el lanzamiento de la segunda Conferencia y Exposición Agrícola de Emiratos en Al Ain

AL AIN, 22 de abril de 2026 (WAM) — El jeque Mansour bin Zayed al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, y el jeque Hazza bin Zayed al Nahyan, representante del gobernante en la región de Al Ain, presenciaron el lanzamiento de la segunda edición de la Conferencia y Exposición Agrícola de Emiratos (EACE) 2026, que se celebra en Al Ain del 22 al 26 de abril.

Durante la visita, los dos recorrieron los pabellones de la exposición, donde revisaron los últimos avances en agricultura moderna que mejoran la eficiencia de la producción agrícola local.

El recorrido incluyó varias plataformas de empresas nacionales que mostraron soluciones innovadoras para abordar los desafíos climáticos en entornos desérticos, junto con empresas especializadas en industrias alimentarias avanzadas. Esto refleja los esfuerzos del país por establecer un modelo agrícola resiliente y adaptable a los cambios ambientales, contribuyendo en última instancia a reforzar la seguridad alimentaria.

Los líderes también visitaron las zonas dedicadas a universidades y startups, donde revisaron proyectos clave orientados a empoderar a los jóvenes y fomentar la innovación en el sector agrícola, junto con la Zona del Sector Privado y la Zona de Entidades Gubernamentales, que presentaron iniciativas y legislaciones destinadas a apoyar a los agricultores y promover el desarrollo del sector.

La visita incluyó también el ‘Mercado de Agricultores’, que exhibe los mejores cultivos locales, productos de apicultura y una amplia gama de productos elaborados a partir de dátiles cultivados localmente.

Por primera vez en el evento, se han dedicado dos pabellones a mujeres agricultoras emiratíes y a jóvenes agricultores dentro del Mercado de Agricultores, además de una carpa para propietarios de ganado que exhibe las mejores razas, junto con plataformas de riqueza marina, ambas introducidas por primera vez.

El jeque Mansour bin Zayed al Nahyan subrayó que el sector agrícola en Emiratos está experimentando un desarrollo cualitativo impulsado por la visión del liderazgo, que sitúa la seguridad alimentaria en el centro de sus prioridades. Señaló que la adopción de tecnologías agrícolas modernas y el impulso a la innovación contribuyen a elevar la eficiencia de la producción agrícola y a lograr la sostenibilidad.

Explicó que apoyar y empoderar a los agricultores representa un pilar fundamental en el desarrollo del sistema agrícola nacional, proporcionando un entorno que refuerza la competitividad del producto local en los mercados regionales e internacionales.

Destacó que la amplia participación en la Conferencia y Exposición Agrícola de Emiratos refleja el creciente interés en el sector agrícola del país y subraya la importancia de la colaboración entre entidades gubernamentales, el sector privado y las instituciones académicas para construir un modelo agrícola integrado y sostenible.

Afirmó que Emiratos avanza como un modelo agrícola moderno que combina el legado agrícola auténtico con tecnologías avanzadas, fortaleciendo así la seguridad alimentaria y acompañando sus aspiraciones hacia un futuro más sostenible y próspero.

Por su parte, el jeque Hazza bin Zayed al Nahyan expresó su profunda valoración por estas iniciativas, que contribuyen al desarrollo del sector agrícola nacional, diversifican sus fuentes y crean los incentivos necesarios para que los agricultores mejoren sus prácticas. Esto está en línea con la visión del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyan, quien sitúa el sector agrícola entre las principales prioridades de inversión y producción del país, reforzando así la seguridad alimentaria y apoyando el desarrollo integral de Emiratos.

También subrayó la importancia de involucrar a los jóvenes en estas iniciativas, empoderándolos como una fuerza activa en el desarrollo sostenible y fomentando la adopción de las últimas tecnologías innovadoras. Estas tecnologías son esenciales para reforzar la competitividad del sector, aumentar su contribución al ciclo económico, encontrar soluciones eficaces a diversos desafíos y transmitir estas prácticas a las futuras generaciones.

Durante el discurso principal en la inauguración de la segunda edición de la conferencia, la doctora Amna bint Abdullah al Dahak, ministra de Cambio Climático y Medio Ambiente, anunció oficialmente el lanzamiento del ‘Proyecto Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas de Emiratos (UAE GAP)’.

Subrayó que esta iniciativa constituye tanto una puerta de acceso como una garantía de calidad y competitividad de los cultivos nacionales en los mercados internacionales.

También reveló un objetivo estratégico ambicioso, destacando el compromiso del ministerio de lograr que el 80% de las explotaciones agrícolas locales obtengan esta certificación global, como paso hacia la estandarización de los más altos criterios internacionales de calidad en todas las granjas del país.

La ministra indicó que la iniciativa UAE GAP representa la culminación de los esfuerzos para reforzar la seguridad alimentaria sostenible en Emiratos, mediante el establecimiento de estándares nacionales alineados con las especificaciones globales. Esto ayudará a hacer los productos emiratíes más competitivos y a empoderar al agricultor emiratí como socio activo en el desarrollo sostenible del país.

Subrayó además que reforzar la seguridad alimentaria sigue siendo una prioridad estratégica, señalando que construir un sistema agrícola resiliente y sostenible es la respuesta más práctica y duradera frente a los crecientes desafíos globales y las continuas interrupciones en las cadenas de suministro.

La doctora Al Dahak afirmó: “Nuestras granjas nacionales representan la primera línea de defensa de nuestra seguridad alimentaria. El producto local es nuestra garantía más fiable para estabilizar los mercados, sostener las necesidades de nuestra sociedad y mantener los más altos niveles de eficiencia, independientemente de las circunstancias”.

Explicó que la inteligencia artificial y los datos representan el lenguaje definitorio de esta era y configuran el futuro de la agricultura en el país. Estas tecnologías se han convertido en herramientas poderosas que garantizan la sostenibilidad de los recursos y elevan la eficiencia productiva a niveles sin precedentes.

Añadió: “En Emiratos no nos limitamos a adoptar tecnologías, sino que desarrollamos nuestras propias soluciones innovadoras, diseñadas específicamente para nuestro entorno y los desafíos de nuestro clima. Esto demuestra al mundo nuestra capacidad para transformar los obstáculos en oportunidades de desarrollo y pasar de la escasez de recursos a la abundancia, manteniendo los más altos estándares de sostenibilidad”.

La ministra destacó que el uso óptimo de las tecnologías modernas refleja la capacidad del país para adelantarse en el logro de sus objetivos de seguridad alimentaria, mediante avances significativos en la reducción del consumo de agua y la maximización de la productividad de las tierras agrícolas.

La exposición ofrece a sus visitantes una experiencia integral distribuida en cuatro ejes principales: el eje de agricultores, el eje educativo, el eje comunitario y el eje empresarial y de jóvenes emprendedores.

A nivel cultural y comunitario, la exposición sirve como punto de encuentro entre la sabiduría de las generaciones pasadas y la innovación de las futuras, con una fuerte participación de tres universidades nacionales y un amplio número de estudiantes escolares y universitarios, con el objetivo de vincular la investigación científica, la inteligencia artificial y el análisis de datos con el mundo de la tierra y la agricultura.

Además, el pabellón comunitario del evento ofrece talleres interactivos destinados a enseñar los fundamentos de la agricultura doméstica e inculcar los valores de sostenibilidad en niños y familias de manera accesible y participativa.