La bandera de Emiratos ondea en la inauguración de los Juegos Asiáticos de Playa

SANYA (CHINA), 22 de abril de 2026 (WAM) — La delegación de Emiratos Árabes Unidos participó este miércoles en la ceremonia de inauguración de los VI Juegos Asiáticos de Playa, celebrada en la ciudad china de Sanya.

El acto, que tuvo lugar en el teatro Yasha Park, incluyó tres segmentos principales que reflejaron la diversidad cultural asiática: Pasión del mar y el cielo, Sueños en las profundidades marinas y Conectando con el mundo.

Hamid al Baloushi, capitán de la selección nacional de fútbol playa, y Marwa al Hammadi, integrante del equipo nacional de vela, portaron la bandera emiratí durante el desfile.

Los Juegos, que se prolongarán hasta el 30 de abril, reúnen a 1.790 deportistas de 45 comités olímpicos nacionales de Asia, que competirán en 14 deportes y 62 pruebas.

Emiratos participa con una delegación de 31 atletas en cuatro disciplinas, entre ellas el jiu-jitsu, en uno de los principales eventos multideportivos de playa del continente.